Zeskamp Hoog-Keppel

HUMMELO EN KEPPEL - De zeskamp is al jaren een geweldige opening van het Volksfeest Keppel en Eldrik, dat afgelopen weekend weer werd gehouden. Bij het Hessenbad in Hoog-Keppel namen de teams het tegen elkaar op in veelal ludieke, maar daarom niet minder pittige spellen. Daarnaast stond het feest natuurlijk bol van de tradities: de optocht met muziekkorps, bielemannen en vaandelzwaaiers, het vogelschieten en de spelen als ringsteken en kruisboogschieten. Tel daar een bijzonder vrolijke feestavond bij op en het moge duidelijk zijn dat de inwoners van de voormalige gemeente Hummelo en Keppel zich uitstekend hebben vermaakt.

Foto: Han Uenk