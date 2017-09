Leren hardlopen met AV Gelre

DIEREN - AV Gelre in Dieren start zaterdag 16 september weer met een basiscursus hardlopen. Deze cursus duurt acht weken en wordt gegeven op zaterdagochtend om 11.00 uur en woensdagavond om 19.00 uur vanuit het clubhuis aan de Kolonieweg 2a in Dieren.

Deelnemers maken op ontspannen wijze kennis met hardlopen. Doel van de cursus is om aan het eind 3 kilometer te kunnen hardlopen. Deelnemers krijgen trainingen op de baan en in het bos, maar ook theoretische uitleg. De kosten bedragen 45 euro. Wie na afloop de smaak te pakken heeft, mag nog tot eind december gratis meetrainen met AV Gelre. Aanmelden kan door een e-mailtje te sturen naar hollenbijgelre@avgelre.nl of hollenbijgelre@hotmail.com.

Mensen die al lopen, zijn uiteraard ook welkom bij Gelre. Er wordt training gegeven op vier verschillende niveaus. Daarnaast is er op donderdagavond bootcamp. Samen hardlopen geeft uitdaging, energie en gezelligheid. Gelre biedt hardlooptraining op maat, de mooiste routes door het bos en techniektraining op de atletiekbaan.

www.avgelre.nl