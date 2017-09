Schapendrijven vergt veel training

LOENEN – Voor mensen die het schapendrijven als hobby hebben gekozen, was het zaterdag erg moeilijk om de opgave van de jury tot een goed einde te brengen. De veertien minuten die de handlers (mannen en vrouwen die deze hobby beoefenen) kregen om schapen en hond het gehele parcours te laten afleggen, was tekort. Hond en baas hadden nog niet altijd de nodige routine. Toch was de jury zaterdag tevreden over de prestaties van de 42 deelnemers die meededen aan het NK Schapendrijven dat op de schaapsweide in de Loenermark werd gehouden.

Schaapherder Arjen Daalhuizen, die als herder op de Loenermark in dienst is voor Gelders Landschap en Kasteelen, gaf graag gehoor aan de organisatie van de NK om de schaapsweide hiervoor beschikbaar te stellen. Het was alweer zeventien jaar geleden dat in Loenen het NK schapendrijven werd gehouden. Zaterdag kwamen de handlers met hun honden naar Loenen om mee te doen aan de promotiewedstrijden.Het zijn veelal beginners aan deze hobby, met jonge honden. De teams konden hier laten zien hoever zij het schapendrijven beheersen. Het viel zeker niet mee. Voor iedere deelnemer stond achter op de bosweide een groep van zeven schapen gereed. Het waren heideschapen van de Loenense kudde. Telkens wisselde de groep. Ze hoefden per schaap maar tweemaal in actie te komen.

Op het geluid van een speciaal fluitje van de handler moest de hond de schapen naar voren laten komen, via een vastgesteld parcours, naar een aantal hekken en obstakels. Het viel vaak niet mee. Verschillende keren moest het overgedaan worden als hond en schapen niet deden wat gevraagd werd. Dit kostte tijd. Twee schapen hadden een rode band om. Deze twee moest van de anderen gescheiden worden in een aparte ruimte, afgezet met hekken.

Voor de bezoekers was het mooi om te zien hoe gretig de honden zijn en fel om in actie te mogen komen. Bijna altijd is gekozen voor een border collie. Van nature zijn dat schapendrijvers. Door hun baas worden ze verder afgericht met bevelen (vaak in het Engels) en fluittonen. Er moet veel geoefend worden om de nodige routine te krijgen. Een jury noteerde intussen ijverig de prestaties van de koppels. De beste mogen over naar een andere klasse.

Zondag was het de beurt aan 28 ervaren handlers met hun, vaak ook oudere, honden. Ook hier waren verschillende koppels die het moeilijk hadden om alles tot een goed einde te brengen.

Vrijwilligers van de Stichting Vrienden van de Loenense bossen stonden beide dagen met hun Koek en Zopie-wagen gereed op de schaapsweide om de deelnemers en bezoekers van koffie en thee te voorzien.

foto:

Het viel niet mee om de schapen in de kooi te krijgen - Foto: Martien Kobussen