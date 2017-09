Plein vol feestbeesten

RHEDEN - Een paar duizend feestvierders, een affiche vol Nederlandstalige artiesten en een mooi nazomerzonnetje, met die ingrediënten kón het Zomer Plein Festijn van de Feestbeesten niet mislukken.

Na jaren van volle zalen in Partycentrum Ons Huis aan het Meester van Leeuwenplein, was het zondag buiten op het plein te doen. Het evenement Feestbeesten - een organisatie van de broers Hartkamp en dus goed ingevoerd in het Nederlandstalige circuit - groeide de laatste jaren uit tot een heerlijk festijn voor de liefhebbers van het genre. Het publiek ging dan ook uit zijn dak met optredens John de Bever, Django Wagner, Emile Hartkamp, De Snollebollekes, Lange Frans, Joey Hartkamp, Stef Ekkel en vele anderen. Een mini muziekfestival met grote professionele uitstraling, van de entree tot het glaasje bier en van de security tot de gratis verstrekte regenjas voor een eventuele regenbui! Een gezellig feest waar de bekende nummers werden meegezongen of het plein van links naar rechts meedeinde onder aanvoering van DJ Maurice (foto) van Snollebollekes. - Foto: Martin de Jongh