Fantastisch oogstfeest

LOENEN – Alles draait bij het Loenens Oogstfeest feest om de oogst en daarom kregen de mannen van Jan Muller van de Dörsclub Lieren alle ruimte voor hun demonstratie van het dorsen van het pas gemaaide graan. Daarnaast waren er zondag nog tal van andere activiteiten voor jong en oud op de Groote Modderkolk.

Acht mannen waren druk in de weer om de bossen te ontdoen van het graan. De bossen werden vanaf de wagen boven in de dorsmachine gedaan. Aan één zijde verliet het stro de machine en aan de andere zijde ging het graan in de zakken. Vooral de jongeren keken met interesse naar het dorsen. Wat eerder waren de mannen in de Loenense Enk bezig geweest om op de ouderwetse manier het graan te maaien.

Vooral de jeugd beleefde op het Oogstfeest op het uitgestrekte terrein van De Groote Modderkolk in Loenen een paar spannende uren. Voor hen was er van alles te doen. Klimmen op strobalen, vogelhuisjes timmeren en kalfjes aaien. Erg in trek was het klimmen in een boom, maar ook het testen van het uithoudingsvermogen bij het spel Koolmeeshangen. Vrijwilligers van Natuurmonumenten hadden een variant bedacht op het spijkerbroekhangen. De jeugd kon nu proberen zo lang mogelijk aan een stok te blijven hangen. De zevenjarige Job deed het prima met anderhalve minuut. De voelkistjes deden het ook goed. Er zat iets uit de natuur in verborgen. Verder was te zien hoe vaardig sommige kinderen met touw bomen inklommen.

De ouderen hadden ook genoe te bekijken. Er waren demonstraties van houtcarving en schapen drijven. Langs de bomenrij van de Scheidingsallee stond Gerrit Hissink met zijn stationaire motoren. De motoren stonden er te puffen. Bezoekers konden ook met pijl en boog schieten. Door de heersende droogte hebben de brandrode runderen van De Groote Modderkolk geen eten meer in de wei en zij staan nu op stal. Een buitenkansje dus voor het publiek om dit mooie runderras van dichtbij te bekijken.

MTB-vereniging Last Gear uit Eerbeek was present om te laten zien hoe behendig de leden zijn op hun fiets. Op het terrein stonden ook gezellige kraampjes van diverse stichtingen, maar er is ook gesmuld worden van heerlijke aardbeien. Een flink aantal medewerkers en vrijwilligers van Natuurmonumenten was deze dag in touw om alles in goede banen te leiden.

