Zomerfeest Hoenderloo met kermis

HOENDERLOO - Van woensdag 8 augustus tot en met zondag 12 augustus wordt het Zomerfeest Hoenderloo gehouden. Het centrale punt is de hoek Krimweg/Arckelaan in Hoenderloo, naast IJs van Co, Het Deelerhof en de Zevensprong.

Iedere dag is er een kermis vanaf 14.00 uur. Op woensdag is er daarnaast ook een braderie van 16.00 tot 21.00 uur. Op donderdagavond vanaf 19.00 uur is er Vogelschieten voor (oud)inwoners van Hoenderloo van 18 jaar en ouder. Wie wordt de nieuwe schutterskoning(in) van Hoenderloo? Inschrijfkosten voor het vogelschieten zijn 10 euro per persoon. Net als vorig jaar moet iedere schutter zich legitimeren met een geldig identiteitsbewijs. De gegevens van dit id-bewijs worden overgenomen op het inschrijfformulier en zowel de schutter als het Oranje Comité moet dit tekenen. Voor de jeugd van 12 tot 18 jaar is er bulkschieten.

Het Hoenderloo's Festival wordt op vrijdag gehouden. Vanaf 14.00 uur staan de koffie en thee klaar. Bezoekers ontvangen bovendien twee consumptiebonnen van het Oranje Comité. De verdere invulling van de middag zal gedaan worden door Men in Music. Zij maken muziek voor iedereen op een vrolijke en entertainende manier en maken van elk feest een knalfeest. Kijk voor meer informatie en foto’s op www.meninmusic.nl. Mensen die slecht ter been zijn en graag willen komen, kunnen gratis worden opgehaald door de Veluwe Taxi. Het vervoer van een rolstoel is helaas niet mogelijk. Mensen die gebruik willen maken van dit gratis vervoer kunnen contact opnemen met Gerda Vink. Zij is bereikbaar onder telefoonnummer 055 - 3781826 of 06 - 22593117.

Op vrijdag vanaf 19.00 uur kunnen kinderen tot en met veertien jaar een potje komen glijden tijdens Gliejen Moar. Het doel is om zo ver mogelijk te komen. Vergeet niet oude kleren aan te trekken. Meedoen is geheel op eigen risico. Dat geldt ook voor het kampioenschap Bijlwerpen, dat openstaat voor deelnemers van vijftien jaar of ouder. Het is de bedoeling om een bijl vast in de roos te werpen. Het lijkt zwaar maar het gaat uiteindelijk om techniek en is daardoor ook zeer toegankelijk voor vrouwen. Vanaf 19.30 uur is de inschrijving. Diezelfde avond is er nog een tentfeest, S!NG live on stage met topartiesten als Dennis Wiltink en Femke Hengeveld.

Zaterdag is het tijd voor het open kampioenschap boomstamrollen. Er is prijzengeld voor zowel het dames- als herenteam. Teams van 12 jaar en ouder gaan onderling uitmaken wie er kampioen boomstamrollen 2018 wordt. Het eerste startschot zal gegeven worden om 18.00 uur, deelnemers moeten om 17.45 uur aanwezig zijn. Inschrijven kost 20 euro per team en kan op het kermisterrein.

Het klapstuk van het Zomerfeest Hoenderloo is de optocht op zondagmiddag vanaf 13.45 uur. Er zijn versierde fietsen, loopgroepen en praalwagens. De opstelling van de optocht is op de Elisabethweg. Om 17.30 uur is de prijsuitreiking. Vanaf 15.30 uur is er op zondag weer muziek in de feesttent.

Zomerfeesthoenderloo.nl