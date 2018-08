Oranjefeesten in Empe

EMPE - Komend weekend vinden de Oranjefeesten plaats in Empe. Twee dagen lang is er van alles te doen op het terrein aan de Ganzekolk.

Het feest begint op vrijdag 10 augustus met een survivaltocht voor de jeugdleden van 4 tot 16 jaar. Het is de zeventiende keer dat de Oranje Vereniging dit spel organiseert. Vorig jaar was er een recordaantal deelnemers van 120. Inschrijven kan in groepjes van twee tot vier personen, vanaf 13.00 uur in de feesttent aan de Ganzekolk. De deelnemers gaan allemaal met een prijs naar huis. Op het terrein zijn dit weekend ook de kermisattracties aanwezig.

’s Avonds vanaf 20.30 uur gaat de tent weer open voor een feestavond met de zeskoppige band Proost. Proost staat bekend om zijn brede repertoire. Deze afwisseling geeft gegarandeerd een fantastische avond. Samen met DJ Martin is er non-stopmuziek en feest.

Op zaterdag 11 augustus vanaf 9.30 uur staan de schutters van Empe en omstreken weer te popelen om een keer naar huis te kunnen gaan met de eeuwige roem en met de titel Schutterskoning Empe 2018. Wie is de verrassing van 2018, bij het Vogelschieten? Vanaf 10.30 uur zal de schutterskoning van 2017 Wim Ruegenbrink het eerste schot lossen. Bij de jeugdleden van 10 tot 16 jaar zal schutterskoningin 2017 Inka Woestenenk het eerste schot lossen.

Later op de dag is er een watervolleybalcompetitie. Opgeven kan met een team van zes personen via www.facebook.com/OVEEmpe/ of via de mail: secretaris@ove-empe.nl. Aanmelden kan ook op de dag zelf op het feestterrein.

De Band Royal Beat en DJ Remco sluiten het Oranjefeest af, vanaf 20.30 is de tent weer open.