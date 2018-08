Brand boven kledingwinkel in Velp

VELP - Op de Hoofdstraat van Velp heeft in de nacht van zaterdag op zondag een felle brand gewoed in een woning boven een kledingwinkel. De eerste melding werd rond 3.40 uur gedaan. De hulpdiensten hebben enkele mensen en een hondje die op het dakterras stonden gered en ze veilig naar beneden gehaald. Een ambulance kwam met spoed ter plaatse, maar voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. De brandweer was met drie blusvoertuigen en twee hoogwerkers aanwezig. Het bestrijden van de brand werd bemoeilijkt omdat de brand zich in de spouwmuur bevond. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.

Foto: Martin Heitink / Persbureau Heitink