Paardenspektakel Beekbergen

BEEKBERGEN - Van 9 tot en met 12 augustus staat Beekbergen in het teken van de paardensport. En niet zo maar een wedstrijd: een internationale menwedstrijd waar de internationale top van de twee-en vierspanmenners aan de start verschijnt. Als kers op de taart wordt het Nederlands kampioenschap voor vierspannen verreden. En naast deze spectaculaire wedstrijden is er nog veel meer te doen, zoals winkelen in het centraal gelegen strodorp of genieten op de terrasjes van de vele eettentjes. Voor de kinderen is er op zaterdag en zondag gratis ponyrijden, ponyknuffelen, een springkussen en nog meer vermaak.

Op donderdag en vrijdag wordt er dressuur gereden op het hoofdterrein. Zaterdag vindt het meest spectaculaire wedstrijdonderdeel plaats: de marathon. Dan rijden de aanspanningen op hoge snelheid door de hindernissen die rond het hoofdterrein zijn gesitueerd. Vooral de waterhindernis levert sensationele momenten op. Op zondag is het spannende sluitstuk van de wedstrijd: de vaardigheidsproef. Dan komt het aan op stuurmanskunst door een parcours met kegels en zijn aan het einde van de dag de winnaars bekend.

Op donderdag om 12.00 uur geven de jonge talenten van het Perspectieventeam een demonstratie. Op vrijdagavond is er een Charity-dinner voor Free a girl. Zaterdag kunnen bezoekers in de mini-showpiste genieten van vrijheidsdressuur van Lavitana. En op zondagmiddag is er een tuigpaardenshow met dressuuramazone Adelinde Cornelissen die haar visie op africhting van het paard geeft. Verder bezoekt de bekende You-tube ster Feline het Paardenspektakel op zondag tijdens Ladies Day. En na elke wedstrijddag kun je lekker swingen tijdens de feestavonden. Op alle dagen is de toegang gratis.



www.caibeekbergen.nl