Ode aan Grensverleggers

DOESBURG- In het kader van het erfgoedfestival Over de grenzen van Gelderland werd op vrijdag 24 mei het eerste exemplaar van het boekje Ode aan Doesburgse Grensverleggers. uitgereikt aan Aschwin Drost. Dit minizine van HetHuisDoesburg, het tweede in een serie, is gewijd aan het achttiende-eeuwse Doesburg en de Schotse immigrantenfamilie Gordon, die in het verleden op allerlei manieren grenzen in en buiten Doesburg verlegde.

Het verhaal begint met de grootvader van Robert Jacob Gordon, Robbrecht Jacobsz Gordon uit het Schotse Aberdeen, die aan het einde van de Tachtigjarige Oorlog naar Nederland kwam om te vechten tegen de Spanjaarden.

Het historische onderzoek voor deze uitgave werd de afgelopen zes maanden gedaan door een groep vrijwilligers van HetHuisDoesburg. Zij reisden stad en land af en besteedden vele uren om in verschillende archieven het verhaal van de familie Gordon boven water te krijgen. Historicus en blogger Aschwin Drost schreef het uiteindelijke verhaal, Han Jansen verzorgde de opmaak.

Een van de hoofdstukken in het boekje beschrijft een groot aantal adressen in Doesburg waar leden van de familie Gordon hebben gewoond of die met hun geschiedenis te maken hebben gehad. Een route langs deze huizen toont de sporen van de Doesburgse grensverleggers en vormt een interessante historische wandeling door Doesburg. De huidige bewoners van deze panden waren voor de presentatie uitgenodigd. Zij kregen een aantal boekjes mee naar huis

Het minizine werd mede mogelijk gemaakt door bijdragen van het Gelders Erfgoedfestival en de Stichting Doesburgs Goed en is gratis te verkrijgen op verschillende plaatsen in Doesburg, waaronder de VVV. Een aantal stambomen en de integrale tekst van het boekje zijn te bekijken op de website www.gordonindoesburg.nl.

HetHuisDoesburg bracht eerder het minizine Ode aan de Brug uit, over de geschiedenis van de Doesburgse brug over de IJssel. In 2014 schreef Herman Staring voor HetHuisDoesburg al het boek Robert Jacob Gordon, wetenschapper en veelzijdig man.

www.gordonindoesburg.nl

www.robertjacobgordon.nl

foto: Het eerste exemplaar wordt uitgereikt aan Aschwin Drost – foto Hanny ten Dolle