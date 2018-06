Activiteiten juni in MFC Klarenbeek

KLARENBEEK – In juni zijn er weer veel activiteiten in het MFC in Klarenbeek. Bezoekers zijn sowieso elke woensdag welkom tijdens de inloop van 10.00 tot 12.00 voor een kopje koffie, spelletje en/of praatje.

Woensdagochtend 6 juni zijn er geen activiteiten naast de wekelijkse inloopochtend. Wel wordt er een mooie route gewandeld. Deze zal starten om 9.30 uur aan de Bosweg 12 in Klarenbeek.

Woensdagochtend 13 juni van 10.00 tot 12.00 uur is Tap & van Hoff notarissen uit Lochem te gast in het MFC. Tijdens deze inloopochtend vertelt notaris Daan Siebelink over erfenissen, mediation, familierechten en schenkingen. Natuurlijk zal hij ook zeker ingaan op vragen vanuit de zaal. Opgeven is niet nodig. Woensdagavond 13 juni wordt er ook weer een mooie route gefietst. De route start om 18.30 uur bij het MFC.

Op woensdagochtend 20 juni wordt er ook weer gewandeld, de tocht start om 9.30 uur en zal rond 11.30 uur eindigen bij het MFC. Deelnemers kunnen na de wandeling aansluiten bij het welbekende 12-uurtje. Door vele vrijwilligers wordt er een heerlijke lunch op tafel gezet. Voor maar 6 euro kan iedereen die van gezelligheid en eten houdt mee-eten. Wel worden belangstellenden verzocht zich aan te melden voor 15 juni via tel. 06-12260021 of inloop@mfcklarenbeek.nl.

Op 27 juni wordt van 10.00 tot 12.00 uur de Klarenbeekse Dorpsfilm deel 2 vertoond. Opgeven voor deze vertoning is niet nodig. Ook deze avond wordt er gefietst, de route start om 18.30 vanaf het MFC aan de Bosweg 12.

www.mfcklarenbeek.nl