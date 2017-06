Oeken/Brummen wint beker

BRUMMEN - Het team ST: Oeken/Brummen JO17-2 reisde naar Varsseveld af voor de finale van de KNVB beker, tegen TVO JO17-1 uit Beckum. Met last minute blessureleed van Rik, maar met Ivo, kon met 13 fitte spelers worden afgereisd naar Varsseveld.

TVO JO17-1 was een onbekende tegenstander, maar voorwerk van spion Willem leidde tot de analyse dat het een weinig voetballende ploeg was ‘met lange halen snel thuis’ en dat kwam in deze wedstrijd ook aan het licht. Uiteindelijk eindigde de wedstrijd in de reguliere tijd in 3 - 3 en er moest een beslissing geforceerd worden met penalty's

Het werd uiteindelijk een bloedstollende penaltyreeks. Het was inmiddels 8-8 toen keeper Toon van Oeken/Brummen er weer een stopte! En nadat Lucas deed wat hij moest doen, kon het feest beginnen. De dubbel was een feit: na het kampioenschap nu de beker, een geweldige prestatie van dit team van trainer Wim Seesink en leider Rens Hardijzer.