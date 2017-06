Dieven Brummense vrachtwagen snel in de kraag gevat

BRUMMEN - Dankzij een alerte bewakingsmedewerker heeft de politie in de nacht van maandag op dinsdag een 25-jarige man uit Zutphen en een 23-jarige man uit Zwolle aangehouden op heterdaad kunnen aanhouden. Beide worden verdacht van diefstal en/of heling van een vrachtwagen in Brummen.

De vrachtwagen was weggenomen bij een bedrijf aan de Mercuriusweg in Brummen.

Via de meldkamer was doorgegeven dat een medewerker van een beveiligingsbedrijf op de Riezebosweg in Vaassen bij een vrachtwagen stond. Onderzoek ter plaatse wees uit dat deze door diefstal daar terecht was gekomen, omdat er beschadigingen waren waar te nemen bij het contactslot.

De bewakingsmedewerker had die nacht de vrachtwagen en een personenauto zien rijden op het industrieterrein in Vaassen. Toen beide bestuurders zagen dat ze waren gezien, liet één van de mannen de vrachtwagen achter en stapte de personenauto in, die vervolgens hard wegreed. De beveiligingsmedewerker schreef beide kentekens op en belde de politie. Hij maakte even zijn ronde af en reed terug naar de vrachtwagen. Inmiddels was het kenteken van de personenauto, waar het tweetal mee was weggereden, aan alle eenheden bekend gemaakt, zodat er naar kon worden uitgekeken.

Op de Thorbeckesingel in Zutphen werd de auto met de twee verdachten gezien en aan de kant gezet. Beide mannen werden aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. Vandaag zal het onderzoek worden voortgezet.