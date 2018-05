MOTOR-team in het nieuw

BRUMMEN - Ter ere van het twintigjarig jubileum heeft het MOTOR-team uit Brummen en omstreken nieuwe kleding laten maken. De zeven mannen zijn al jarenlang actief in de motorcross met als thuiscircuit de Heksenplas van TCD Hummelo. In het voor- en najaar rijden de mannen enduro's (een vorm van langeafstandsmotorcross) en offroadritten. De laatste jaren gaat het team graag naar het buitenland om de bergen te bedwingen. Het plezier in de motorsport is er in al die jaren zeker niet minder om geworden. Het MOTOR-team bedankt de vele trouwe sponsoren, die de rijders al jaren steunen.