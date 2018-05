Dierense wijngaard heeft de wind bepaald niet mee

DIEREN – Sinds augustus vorig jaar ligt de wijngaard van Riet en Youp Cretier niet meer aan de drukke N348. De weg werd ter hoogte van het Hof te Dieren verlegd en dat hebben ze geweten. Ondanks afsluiting en werkzaamheden waren ze dan wel steeds officieel bereikbaar, maar passanten zagen ze niet meer. En dat heeft heel veel omzet gekost. 2017 werd het eerste in veertien jaar dat met verlies werd afgesloten. Maar er zit hen nog meer dwars.

Wat de Cretiers overkomt, lijkt een opeenstapeling van tegenslagen. "En we hebben daarbij het gevoel dat de ambtenaren van de gemeente Rheden bepaald niet de intentie lijken te hebben ondernemers veel ter wille te zijn", aldus de wijngaardenier.

Oké, hij weet ergens zelf ook wel dat hij soms wat ongezouten is in zijn wijze van uitdrukken, maar wie zou zich niet gefrustreerd voelen bij wat ze zelf eigenlijk als muggenziften zien. Dan gaat het over spandoeken die hij ophangt om de richting naar de wijngaard te wijzen. Inderdaad, zonder vergunning opgehangen. Mag dus niet. Of het, in de ogen van Youp en Riet, gesteggel over de terrasoverkapping die ze lieten bouwen (foto). "Het ding staat helemaal los, in met beton gevulde wijnvaten. Mooi gebouwd van hout en bovendien in overleg met Twickel – eigenaar van Hof te Dieren, waar de wijngaard deel van uitmaakt, red. – opgetrokken op die plek. Maar het staat te dicht tegen het hoofdgebouw aan en dat mag dus niet." Het moet daarom weg en voor 7 mei moeten de Cretiers met een alternatief plan komen voor een overdekt terras. "Ze, de Rhedense ambtenaren, hebben laten doorschemeren dat een 'kasachtig' bouwwerk waarschijnlijk op goedkeuring kan rekenen. Daar krijg ik vooraf echter geen absolute zekerheid over", aldus Cretier. Bovendien komt de gedwongen extra investering hem slecht uit na wat hij best een rampzalig 2017 durft te noemen. De onverkochte flessen wijn liggen hoog opgestapeld. En ze moeten wél heel veel kosten maken om de ene overkapping af te breken en een nieuwe te plaatsen.

Toch gaan ze niet bij de pakken neer zitten. Er is een crowdfunding gestart met zeer aantrekkelijke rendementen, uit te keren in wijn of andere bestedingen in de schitterende ommuurde wijngaard, die ligt aan een fraaie nieuwe fietsroute. "We mikken op een bedrag van 30.000 euro. Dat zou toch moeten lukken. Risico lopen deelnemers amper, want ondanks alle tegenslag hebben we nog een heel mooi bedrijf. Eén met een goede toekomst, al zit het nu bepaald niet mee."

Foto: Wencel Maresch