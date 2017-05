Hennepplantage opgerold in Velp en drie aanhoudingen

VELP - De politie stuitte donderdag in Velp op een hennepkwekerij. Agenten kwamen die op het spoor nadat ze in een auto met daarin restafval van een hennepkwekerij hadden gevonden. Daarbij zijn drie mensen aangehouden. Ook hun woning werd onderzocht.

Het afval van de plantage werd aangetroffen in een auto die rond 23.00 uur op de Beekhuizenseweg in Velp aangehouden was gehouden voor een controle. De drie inzittenden werden daarbij aangehouden: een vrouw van 37 en een man van 52 uit Velp en een 39-jarige man uit het Duitse Goch. De auto waarin het trio reed is in beslag genomen.

Naar aanleiding van de vondst van het afval, leidde verder onderzoek naar een woning in Velp. Daar stonden zo'n 100 hennepplanten en werden gedroogde henneptoppen aangetroffen.