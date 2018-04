Sociaal Meldpunt Velp verhuist naar Kennedylaan

VELP/ROZENDAAL - Het Sociaal Meldpunt Velp/Rozendaal gaat verhuizen. Daarom is het meldpunt tussen donderdag 12 april en woensdag 2 mei gesloten. Inwoners van Velp en Rozendaal kunnen met vragen voor het Sociaal Meldpunt in die periode terecht op het gemeentehuis in De Steeg.

Vanaf woensdag 2 mei is het Sociaal Meldpunt gevestigd aan de President Kennedylaan 106 in Velp. De inloopspreekuren blijven plaatsvinden op woensdag en vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur. Mensen kunnen dan zonder afspraak binnenlopen. Een aantal jaren geleden is het Sociaal Meldpunt Velp/Rozendaal in het pand aan Den Heuvel getrokken. Dit pand is van de gemeente Rheden en staat te koop. Daarom is de gemeente op zoek gegaan naar een alternatief voor het Meldpunt. Het oog viel op een ruimte in het pand aan de President Kennedylaan 106.

Inwoners van de gemeenten Rheden en Rozendaal met vragen over welzijn, zorg, wonen, werk en inkomen, opvoeden en opgroeien kunnen bij het Sociaal Meldpunt terecht. Het Meldpunt is een onderdeel van het Sociale Gebiedsteam en wordt bemand door consulenten met een brede kennis. Zij zijn te vinden bij de publieksbalie in het gemeentehuis en op locatie in Velp en Dieren. Daar staan zij inwoners te woord tijdens de inloopspreekuren of via de telefoon of e-mail. In de meeste gevallen kunnen zij een vraag direct beantwoorden. Daar waar specialistische kennis nodig is zetten zij een vraag door naar een collega met het betreffende specialisme.

Bij het Sociaal Meldpunt kunnen inwoners terecht met al hun vragen over welzijn, zorg, wonen, werk en inkomen, opvoeden en opgroeien. In de gemeente Rheden zijn er meldpunten in Velp, Dieren (Ericaplein 5a) en De Steeg (Hoofdstraat 3).

Het Sociaal Meldpunt is ook te bereiken via tel. 026-4976911 en e-mail sociaal

meldpunt@rheden.nl.