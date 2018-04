Otters terug in Doesburg

DOESBURG - Sinds vorig jaar worden er in en om de Fraterwaard steeds vaker sporen aangetroffen van de otter. Ook verschijnt het dier steeds vaker op de wildcamera's die in Doesburg staan opgesteld.

In de zomer van 2017 werd een otter vastgelegd op de wildcamera die in de Fraterwaard was opgehangen. De vraag was of het dier op doortocht was of zou blijven. Afgelopen winter zijn tijdens de sneeuwdagen diverse loopsporen aangetroffen en de laatste maanden worden steeds vaker uitwerpselen gevonden. Ook laat de otter zich steeds vaker zien op de wildcamera.

Otters zijn de schuwste dieren in Nederland en laten zich overdag niet zien. De Doesburgse otter lijkt een vrouwtje te zijn, dat in vergelijking tot een mannetje een kleine actieradius heeft. De otter heeft afgelopen winter haar leefgebied gevonden in de Hoge Linie en Fraterwaard. Een logische keus, aangezien een otter hoge eisen stelt aan zijn leefgebied: ruige oevers, schoon en helder water, een goede visstand en rust.

Het was al bekend dat de bever de Fraterwaard als leef- en voortplantingsgebied heeft verkozen. Nu is fotograaf Jamie Lebbink het gelukt een paar ouders en een jong te filmen in de Zwarte Schaar. Deze familie woont nabij de dam naar de Fraterwaard.

Foto: Niewold Wildlife Infocentre (camera-val)