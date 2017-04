Ter Beek Hulpverlening helpt bij verlies- en rouwverwerking

DOESBURG - Op elk moment in je leven kun je - verwacht of onverwacht - met verlies en rouw te maken krijgen. Het overlijden van je partner, kind, ouders, vriend(in), broer, zus, een dierbaar persoon of een doodgeboorte is een schokkende gebeurtenis. Verlies gaat gepaard met pijnlijke gevoelens. Rouwen is daarop een natuurlijke en gezonde reactie. Aan je heftige gevoelens kun je niet voorbij gaan, ze kunnen je belemmeren.



Verdriet volgt echter geen rechte lijn. Ieder rouwproces is uniek, waarbij je op je eigen manier en in je eigen tempo je verdriet beleeft. Voor rouwen staat geen tijd. Je omgeving laat je te gauw merken 'dat het maar eens afgelopen moet zijn.' Je gaat je eenzaam en alleen voelen en er kan verwijdering met je partner of andere dierbaren ontstaan. Een overlijden reactiveert vaak eerdere verlieservaringen (stapeleffect). Eerdere verliezen en moeilijkheden komen in alle heftigheid naar boven. Je herbeleeft de verhoudingen en jouw positie als broer/zus in je vroegere gezin en je relatie met je ouders. Ervaringen die je jarenlang hebt kunnen wegduwen, kloppen weer aan.

Bij rouw liggen de familie- en vriendenlijnen haarscherp op tafel: van wie krijg je steun en wie laat het afweten. Onhandige reacties van je omgeving maken het vaak extra pijnlijk.

Je zou verwachten dat na een eerste jaar je leven draaglijker wordt maar het tegendeel blijkt. Regelmatig hoor ik dat het verdriet nog volop aanwezig is. Je uit je minder omdat het leven voor je omgeving verder gaat. Je wilt geen zeurpiet zijn en dat mensen naar je afhaken.

"Als je dreigt vast te lopen omdat je je nog zo overweldigd voelt door je verlies, kan het tijd zijn professionele hulp in te schakelen. In gesprekken help ik je stil te staan bij je pijnlijke gevoelens en verlieservaringen, zodat je ze een plaats kunt geven. Je schept ruimte en een nieuw perspectief", aldus Irma ter Beek.

www.terbeekhulpverlening.nl; tel.: 0313-437923 / 06-11436481