Scheidsrechters GSV’38 ontvangen FairPlay-certificaat

GIESBEEK - Het scheidsrechterscorps van VV GSV’38 ontvangt op dinsdagavond 16 mei het KNVB-ARAG FairPlay-certificaat uit handen van de KNVB en betaald top-scheidsrechter Eric Braamhaar.



De certificering staat symbool voor een professioneel arbitragebeleid binnen de Giese vereniging, bestaande uit kwaliteit en zichtbaarheid van scheidsrechters en spelregelkennis van spelers. Tijdens deze uitreiking zal Eric Braamhaar als scheidsrechter betaald voetbal aanwezig zijn en met hem vertegenwoordigers van de KNVB en vele genodigden. Het scheidsrechterskorps is inmiddels druk bezig een draaiboek samen te stellen en vervolgens met het bestuur te kijken wat de mogelijkheden zijn om deze feestelijke avond samen te doen slagen. Een ieder die deze speciale gelegenheid wil bijwonen is daarbij van harte welkom!

Om deze certificering te behalen, ging een hele weg aan vooraf . Zo moest GSV’38 over een aantal eisen beschikken. Onder andere moest 95% van de clubscheidsrechters gediplomeerd zijn, moest er een aantal keer per jaar een spelregelavond en scheidsrechteravond worden georganiseerd en moest er een beleidsplan in de vorm van een Handboek Arbitrage worden geschreven. Dit alles werd gedaan door het volledige korps onder leiding van coördinator Willy ten Haaf.

"Dat wij als scheidsrechterskorps van GSV’38 deze certificering mogen ontvangen, is redelijk uniek te noemen. In de gehele Liemers en de Achterhoek zijn er maar drie verenigingen die mogen pronken met dit certificaat", aldus de club. "Tijdens de audit, die werd uitgevoerd door twee KNVB-Arbitrage functionarissen, kregen wij niet alleen de complimenten voor het beleid van de scheidsrechters, maar werd ook de nieuwe website de hemel in geprezen. Pascal Jannink auditor van de KNVB had veel sites gezien vanuit zijn functie, maar de site van GSV’38 is het mooie site dat hij heeft gezien voor de arbitrage en kan als ambassadeur voor de KNVB fungeren."



Voor meer informatie over deze certificering: www.gsv38.nl.