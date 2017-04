Mazzeltje uit de Mazzelschuur

LOENEN – Veel mensen hebben de gewoonte om elke eerste zaterdag van de maand naar de Mazzelschuur aan de Voorsterweg in Loenen te komen. Altijd even snuffelen tussen de vele spullen die daar zijn opgeslagen. Elke maand zit er weer wat nieuws tussen. Vaak een mazzeltje voor een mooi artikel. Voor een ‘paar cent’ kan iets leuks worden gekocht.

Van heinde en verre komen de kijkers, kopers en brengers want op die zaterdag kunnen er ook spullen gebracht worden. Menigeen die gaat verhuizen zoekt thuis wat overtollige spullen bij elkaar en brengt dat deze morgen naar de Mazzelschuur. Hier wordt het uitgezocht, gesorteerd en een plekje gegeven in de schuur die overvol dreigt te raken.

Zo’n vijftien jaar is Willem Ruesink er mee begonnen in een schuur aan het Kieveen. Toen boer Bertus van Ee zijn varkensschuur niet meer gebruikte stelde hij deze beschikbaar voor de rommelmarkt van de Protestantse kerk in Loenen. De werkgroep is daar erg blij mee.

In de loop der jaren is er al veel gehandeld. Tien vrijwilligers zijn deze morgen er druk mee. Bezoekers die een keuze hebben gemaakt rekenen af met Willem Silvester of Henk Kok. Altijd een schappelijk prijsje.

Het is iedere maand weer lekker druk. De medewerkers hebben alles keurig uitgestald op schappen en rekken. De bezoekers hebben een goed overzicht. Een wand van de schuur wordt grotendeels in beslag genomen door de boeken. Ook voor de kinderen is er veel te koop. Ouders met kinderen kunnen er heerlijk snuffelen. Een bezoeker komt deze morgen weer een paar nieuwe legpuzzels halen. Er zijn er altijd genoeg. Anderen snuffelen tussen de CD’s,

Menigeen heeft er een hobby van gemaakt om de rommelmarkten langs te gaan. Je kunt nooit weten wat er allemaal te koop is. “Ik vind hier wat LP’s waar ik lang naar heb gezocht”, vertelt een bezoeker uit Apeldoorn ook daar is een grote keuze in.”

Willem Silvester is blij met de goede opkomst uit de regio van Apeldoorn tot Warnsveld. Vaak dezelfde mensen die komen kijken. Er wordt ook goed verkocht. Elke maand ruim 350 euro. Dit wordt bestemd voor het Restauratiefonds van de Protestantse kerk die het geld prima kan gebruiken voor de restauratie van de kerk en de toiletruimte. Silvester hoopt dat de mensen blijven komen en kopen. Ook dat de schuur nog lange tijd gebruikt mag worden van de familie Van Ee. Silvester: “In al die jaren hebben we al een leuk bedrag bij elkaar gespaard. We hebben er allemaal veel plezier in en hopen er nog lang mee door te gaan.”

De vrijwilligers bij de Mazzelschuur hebben er volop zin in - Foto: Martien Kobussen