Hoogbejaard stel op laffe wijze bestolen van 10.000 euro

VELP - 'Woensdagmiddag liep een bejaard echtpaar zeer ontdaan ons politiebureau binnen', meldt de politie. 'Zij vertelden dat hun portemonnee was gestolen.' De verdachten hebben met de pinpas van het echtpaar tienduizend euro opgenomen.

Omstreeks 13.50 uur pinde de vrouw bij de Action te Velp. De verdachten hebben toen vermoedelijk de pincode afgekeken.

Circa 15 minuten later werd het echtpaar vervolgens aangesproken door de drie verdachten. Dit vond plaats bij het parkje ter hoogte van het wooncomplex Nieuw-Schoonoord aan de Hoofdstraat te Velp. De verdachten vroegen de weg naar het ziekenhuis en hielden de slachtoffers circa vijftien minuten aan de praat. Op dat moment hebben de verdachten vermoedelijk de portemonnee van de slachtoffers gestolen. Deze zat in de tas die op de rollator stond. Vervolgens heeft men tussen 14.20 en 14.26 uur bij zowel de Rabobank als de ABN-Amro bank in Velp ruim 10.000 euro gepind met de gestolen pinpas. 'Uiteraard doen wij onderzoek naar mogelijke camerabeelden', aldus de politie.

Er is een beperkt signalement van de verdachten:

Verdachte 1: Een vrouw met een lichtgetinte huidskleur, zij was circa 50 jaar oud en was ongeveer 1.60 meter lang. Zij had een normaal postuur en was gekleed in een donkere jas. Zij had zwarte haren tot in haar nek.

Verdachte 2: Een meisje met een lichtgetinte huidskleur, zij was circa 15 jaar oud en was ongeveer 1.50 meter lang. Zij had een normaal postuur.

Verdachte 3: Een man met een lichtgetinte huidskleur, hij was circa 22 jaar oud en was ongeveer 1.75 meter lang. Hij had een normaal postuur en was gekleed in een donkere jas.

Heeft u informatie over deze diefstal? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.