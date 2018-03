Inschrijving woningbouw jongeren van start

BRONCKHORST - De gemeente Bronckhorst start met een pilot Jongerenhuisvesting. De inschrijving hiervoor is inmiddels van start gegaan.

Bronckhorster jongeren tussen de achttien en dertig jaar, die op zoek zijn naar een betaalbare koopwoning, kunnen zich melden bij de gemeente Bronckhorst. Vanaf 28 februari ging de inschrijving voor de pilot Jongerenhuisvesting van start. Op vijf locaties maakt de gemeente speciaal voor jongeren ruimte om te kunnen bouwen. Wethouder Spekschoor van wonen: "Wij zijn er klaar voor, de inschrijving kan starten. Deze aanpak is het resultaat van meerdere gesprekken die wij met jongeren hebben gehad. Actie was nodig, de jongeren konden geen betaalbare starterswoningen vinden. We hebben alles op alles gezet om bouwmogelijkheden te creëren voor deze belangrijke doelgroep. Het is een prachtige kans voor hen om een eerste stap te zetten op de woningmarkt en het ouderlijk huis te verlaten."

De gemeente Bronckhorst biedt jongeren de kans hun eigen woning te realiseren via Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. Dit is een manier waarbij een groep mensen in een gezamenlijk bouwproject aan de slag gaat. De jongeren nemen dus samen verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van de locatie. Ze geven samen opdracht, waardoor de kosten lager zijn, maar realiseren elk afzonderlijk een woning die helemaal aan de individuele smaak voldoet.

Er zijn diverse locaties bestemd voor bouw voor jongeren in Steenderen, Hengelo, Vorden en Zelhem. De inschrijving sluit op woensdag 14 maart om 17.00 uur. Jongeren met serieuze plannen kunnen zich digitaal aanmelden via www.bronckhorst.nl/wonen. Hier staan ook het lotingsreglement en de verdere voorwaarden.