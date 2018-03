Samen bewegen met SWB

BRUMMEN - Bewegen is niet alleen gezond, maar ook nog eens heel erg leuk, vinden de deelnemers van de gymclubjes van SWB (60+). Onder leiding van een enthousiaste docente worden de spieren en gewrichten soepel gehouden. Ook wordt de nodige aandacht besteed aan het trainen van het reactievermogen en worden evenwichtsoefeningen gedaan. De lessen worden vaak ondersteund door muziek en er wordt gebruik gemaakt van diverse materialen. Bovendien zijn deze uurtjes altijd heel gezellig en delen de deelnemers een stukje lief en leed met elkaar.

Er is les in Eerbeek op woensdag van 09.00 tot 09.45 uur in het Tjark Riks Centrum, in Plein Vijf in Brummen op woensdag van 13.45 tot 14.30 en 14.45 tot 15.30 uur en op donderdag van 09.15 tot 10.00 uur. In Hall is er les in de Wheme op woensdag van 10.00 tot 10.45 uur en in 't Oortveld in Tonden op maandag van 13.00 tot 13.45 uur. Belangstellenden kunnen de eerste drie lessen gratis meedoen. Daarna bedragen de kosten 7,50 euro per maand.

Tel. 0575-561988