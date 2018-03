Huldigingen bij WSV Brummen

BRUMMEN - Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Wandelsportvereniging Brummen nam voorzitter Lammert Oosting na vele jaren afscheid van het bestuur. De nieuw gekozen voorzitter Ton Verweij benoemde hem daarna tot erelid van de Wandelsportvereniging Brummen en overhandigde hem een oorkonde en bloemen.

Vervolgens werden ook Willie en Klaas Oosting (helaas wegens ziekte afwezig) in het zonnetje gezet, want ook zij werden voor hun vele jaren inzet voor de vereniging als secretaris en penningmeester benoemd tot erelid van de Wandelsportvereniging Brummen. Scheidend bestuurslid Helma Hidding ontving voor haar inzet een cadeaubon en een mooie bos bloemen.

WSV Brummen is een wandelvereniging met ruim zeventig leden uit Brummen en wijde omtrek. De club organiseert elk jaar een leuke ledenmiddag en een wandeltocht wat verder weg, zoals dit jaar in Lille. Daarnaast gaat een aantal leden iedere zaterdag en zondag samen met de auto naar een wandeltocht ergens in de omgeving. Op Tweede Paasdag staat de Veluwezoomtocht weer op het programma, die start en finisht bij de kantine van Mélynas in Brummen. Nieuwe leden zijn welkom en kunnen gerust eens meewandelen.