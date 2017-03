4 mei 2017: Kom vanavond met verhalen!

DOESBURG - Tijdens de Nationale Herdenking op 4 mei, herdenken we de Nederlandse oorlogsslachtoffers. Dat gaat daarbij om alle burgers en militairen die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord sinds het uitbreken van de Tweede wereldoorlog, of daarna in oorlogssituaties en bij vredesoperaties.



Het motto van de herdenking is dit jaar: ‘Geef vrijheid door - de kracht van het persoonlijke verhaal.’

De Gasthuiskerk in Doesburg wil iedereen op 4 mei, na de herdenking op de Markt in Doesburg, de gelegenheid geven haar of zijn persoonlijke verhaal te vertellen. Want ook in 2017 zijn er nog mensen die zich herinneren hoe zij als kind betrokken werden bij het grote verhaal van oorlog, onderdrukking en bevrijding. Anderen hebben als kind of kleinkind ervaren hoe de traumatische gebeurtenissen in hun familie generatie op generatie hun tol hebben geëist.

Nog weer anderen hebben verhalen over wat deelname aan een vredesmissie voor hen heeft betekend. Er zijn veel verhalen, en veel soorten verhalen, die allemaal verteld moeten worden en die moeten worden doorgegeven totdat alle getallen weer zijn veranderd in namen.

Heeft u zo’n verhaal, stuur dan vóór 20 april een korte samenvatting met uw naam, adres en telefoonnummer op papier naar Gasthuisstraat 41, 6981 CP in Doesburg, of per email naar info@gasthuiskerkdoesburg.nl.