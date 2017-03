ZenZ en De Streekfabriek

DOESBURG - Burgemeester Loes van der Meijs opende zaterdag feestelijk 'ZenZ' én 'de Streekfabriek', beiden gevestigd op de Markt in Doesburg. ZenZ is een unieke winkel, sinds jaar en dag door Marion Peters vertegenwoordigd op het Gildehof als Allerhande Zeep & Zo. Nu is gekozen voor een nieuwe winkel aan de Markt samen met haar zoon Jeroen. ZenZ is een adres voor uiteenlopende creatieve workshops, zoals: Paper Roses, Zeepworkshop, Powertex / Stone Art en een workshop Encaustic, schilderen met bijenwas. Niet bepaald alledaags en stuk voor stuk unieke ervaringen om op te doen.

De Streekfabriek is een onderneming van Marion's zoon, Jeroen. Hij verkoopt uiteenlopende streekproducten uit de Liemers, waarvan de meeste biologisch, die allen kleinschalig worden geproduceerd. Denk daarbij aan vleeswaren, bieren, wijn, mosterd, kaas, chutnys, verschillende meelsoorten en honing. - Foto: Doesburg TV