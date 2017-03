Loenense Lurvenloop van huisartsen gaat door

LOENEN – De derde Loenense Lurven Loop werd vrijdag gehouden. Met een groep van negen mensen werd 3,6 km gelopen in het bos tussen de Groote Modderkolk en de Loenense Waterval. Lous Thomson-Molenaar van de Huisartsenpraktijk Loenen is een groot voorstander van meer beweging en nam daarom het initiatief voor deze Loenense Lurvenloop.

En zij gaat er mee door. Elke eerste vrijdag van de maand (behalve in augustus) staan een of twee medewerkers van de huisartsenpraktijk klaar om mee te wandelen. Het vertrek is om 10.30 bij het parkeerterrein van de zorgboerderij De Groote Modderkolk aan de Vrijenbergweg. Afhankelijk van het tempo in de groep wordt er gesplitst of wordt er gezamenlijk verder gelopen. Niemand hoeft bevreesd te zijn dat er te hard wordt gelopen of dat men het niet volhoudt. “Gewoon proberen. Het is ook nog gezellig”, is het advies van de huisarts.

De doelgroep die zij op het oog heeft zijn mensen voor wie wandelen niet zo vanzelfsprekend is, maar voor wie bewegen een goede aanvulling voor hun welbevinden zou kunnen zijn. Hierna kan men besluiten mee te doen met de Apeldoornse Wandel Challenge of aan te sluiten bij wandelgroepen die er al zijn in en rond Loenen. Mocht dat niet passen, maar is de wil er wel, dan zijn de Loenense zorgverleners ook bereid om nieuwe initiatieven te ontplooien.

Medewerkers van de huisartsenpraktijk Loenen benaderen een aantal mensen, maar gebeurt dat niet en heeft men interesse, dan kan men zich aanmelden via e-mail: loenenloopt@gmail.com.