Apenkooien, geweldig!

HOOG-KEPPEL- In de sporthal de Hessenhal in Hoog-Keppel was het afgelopen vrijdagmiddag een gezellige boel. Sportvereniging de Sperwer had deze middag weer een Apenkooien middag.

Alle kinderen waren welkom, ook degenen die geen lid zijn. Daar werd dan ook druk gebruik van gemaakt en het eerste uur was voor de jongere kinderen. Velen kennen apenkooi vast nog uit hun schooltijd, als laatste activiteit voor de vakantie. Rennen, springen en klauteren over de uitgezette baan was enorm leuk. Dat bleek ook wel uit het enthousiasme waarmee fanatiek werd gespeeld in de apenkooi. De organisatie had een heel mooie en spannende baan uitgezet met toestellen en matten die normaal alleen tijdens de turnlessen gebruikt worden. Maar veiligheid stond ook hier voorop, want de kinderen werden goed in de gaten gehouden en op alle mogelijke manieren geholpen als ze een bepaald stukje niet goed konden of durfden te overbruggen zonder de vloer te raken. Natuurlijk was er voor de kinderen wat te drinken want van al dat sporten krijg je wel dorst. Bij De Sperwer kun je natuurlijk de klassieke gymlessen volgen maar ook lessen aerobics, freerunning en streetdance lessen zijn er. Turnen kan al voor kinderen vanaf 2 jaar. - Foto: Hanny ten Dolle