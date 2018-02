Stadspartij Doesburg legt verkiezingsprogramma vast

DOESBURG - Tijdens de algemene ledenvergadering van de Stadspartij Doesburg hebben de leden het verkiezingsprogramma voor de komende raadsperiode vastgesteld. Voor de samenstelling van het programma hebben ze met verschillende instanties contact gehad.

De Stadspartij is de afgelopen periode ook regelmatig de straat op geweest met hun actie. Met aandacht hebben zij geluisterd naar de input van de Doesburgers, jong en oud.

Dit alles is dan ook meegenomen in het programma dat ze dan ook vol trots presenteren onder de naam Doesburg, een stad om van te houden.

Het verkiezingsprogramma is in te zien op onze vernieuwde website www.stadspartijdoesburg.nl. Deze webste voldoet aan de eisen van deze tijd en wordt beheerd door een nieuw samengesteld pr-team.