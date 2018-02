EERBEEK - Het is alweer even geleden: Koningsdag. Tijdens de verloting voor het goede doel, Tess Unlimited, zijn mooie prijzen uitgedeeld, waaronder een minuut gratis winkelen bij Jumbo. Antoine Schotpoort mocht deze uitdaging zaterdag aangaan. Samen met zijn vrouw Karin heeft hij zijn boodschappenkarretje goed vol weten te laden. Ze gingen naar huis met maar liefst 213,79 euro aan boodschappen.

Ook dit jaar is er weer een verloting op Koningsdag. Het goede doel is dit keer een bijdrage voor de Beekwal. Hier wordt gespaard voor een virtuele fiets voor de bewoners en de Oranjevereniging Eerbeek hoopt hier een mooie bijdrage aan te kunnen leveren. Ook dit jaar zijn er mooie prijzen te winnen, waaronder wederom een minuut gratis winkelen bij Jumbo. Drie personen kunnen een helikopter-rondvlucht boven Eerbeek winnen. Deze landt aan het eind van de dag in Eerbeek en maakt direct een mooie rondvlucht boven het dorp.

Op de foto staan van links naar rechts: Sharon van Milligen, Jacob Elgersma van de Oranjevereniging Eerbeek, prijswinaars Karin en Antoine Schotpoort en Christiaan Heine.

Foto: Han Uenk