Compleet Doesburgs Open Podium

DOESBURG - Het tweede open podium van het jaar van Gasthuiskerk Doesburg startte zondag met een concert van bekende tv- en filmtunes door het Muziekcorps der Voormalige Schutterij. Na de pauze liet de 10rmm, of Tiener Music Mash Up, een muziekproject voor jonge muzikanten en bands in Doesburg, van zich horen. Daarmee had het open podium voor het eerst een compleet Doesburg line-up. Onder leiding van dirigent Hans Hilferink speelde De Voormalige zeven beroemde muzikale thema's, zonder uitzondering afkomstig uit evenzovele bekende tv-series of speelfilms en 10rmm ging in de Gasthuiskerk aan de slag met alleen maar jonge muzikanten. Het publiek genoot.

Foto: Han Uenk