Schakers komen voor 50e keer naar gemeente Rheden

DIEREN – 2018 Wordt een heel speciaal jaar voor de schakers van het Condigne Open NK in Grandcafé/Zalencentrum/Sporthal Theothorne in Dieren. Van 23 juli tot en met 2 augustus vinden de Bondswedstrijden voor de vijftigste maal plaats in de gemeente Rheden. In het Theothorne-complex is het toernooi voor de veertigste keer te gast. De Stichting Open Nederlands Kampioenschap Schaken pakt uit met onder andere een jubileumboekje, clinics voor scholen in de gemeente en een loterij met een Gazelle-fiets als hoofdprijs.

In het jubileumboek (112 pagina’s), samengesteld en geschreven door perschef Peter Boel en uitgegeven door uitgeverij & ontwerpbureau Diepenmaat, staat veel informatie over de winnaars en de beslissende partijen, maar ook over de omstandigheden waarin de toernooien plaatsvonden en over kleurrijke deelnemers en vreemde voorvallen. Vele foto’s brengen de sfeer terug van al die mooie jaren in de Gelderse gemeente. Alle deelnemers aan het jubileumtoernooi ontvangen dit boek gratis.

Via een speciale actie, mogelijk gemaakt door de Rabobank en de gemeente Rheden, zal de Velpse schaaktrainer Martijn Boele in april en mei clinics verzorgen op basisscholen in de gemeenten Rheden en Rozendaal. Scholen die zich hiervoor inschrijven krijgen lessen van Boele, afgesloten met een simultaan, en een speciaal schaakpakket van de KNSB.

Het verheugt het organiserend comité enorm dat de Dierense rijwielfabriek Gazelle, gevestigd op slechts enkele honderden meters afstand van de speelzaal, voor deze jubileumeditie een fiets beschikbaar heeft gesteld als hoofdprijs van de traditionele loterij. Dat het toernooi door de gemeente nog steeds ruimhartig wordt gesteund blijkt niet alleen uit de jaarlijkse hulp van het Sportbedrijf Rheden, maar ook uit het feit dat de vorig jaar afgetreden burgemeester Petra van Wingerden in 2018 Ambassadeur van het toernooi zal zijn, en dat de nieuwe burgemeester Carol van Eert zitting neemt in het erecomité van het evenement. Het Condigne Open NK wordt dit jaar ook financieel ondersteund door de lokale ondernemingsvereniging DELS.

Het toernooicomité spant zich in om dit jaar ook een extra groot en sterk deelnemersveld naar Dieren te krijgen. De hoofdprijs wordt verhoogd van 2500 naar 3000 euro, en ook de tweede en derde prijzen zijn verhoogd. Daarmee wordt gepoogd sterke grootmeesters en andere ambitieuze spelers aan te trekken.