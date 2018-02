Bevers gezocht voor carnavalsoptocht

VELP - De Velpsche Woudloopers en de Olmen zijn voor zaterdag 10 februari op zoek naar nieuwe Bevers. De Bevers knagen geen bomen om, ze bekijken de bomen en verstoppen zich er achter. Ze zwemmen nog niet in beken en rivieren, want de meesten zijn nog met een zwemdiploma bezig. Ze bouwen misschien wel eens een dammetje in het water. Om de Bevers van Scoutinggroep de Velpsche Woudloopers en de Olmen geen bedreigde soort te laten worden, zoeken de Bevers nieuwe vriendjes en vriendinnetjes. Kom daarvoor langs tijdens de carnavalsopkomst.

De Scoutinggroep vraagt kinderen in de leeftijd van 4 tot 7 jaar voor de carnavalsopkomst van de Bevers. Dit doen zij op zaterdag 12 februari. Elke leeftijdsgenoot tussen de 4 en 7 jaar (groep 1, 2 en 3 van de basisschool) mag dan vrijblijvend een kijkje komen nemen bij de carnaval vierende Bevers van onze groep. Wij verwachten je dan ook in vrolijke kleding!

Het enthousiaste leidingteam zal de gast Bevers samen met de oude Bevers mee nemen op hun tocht over het terrein, door het eigen bos en er een vrolijke carnavalsopkomst van maken. Heb jij zin om een kijkje te komen nemen op zaterdag 12 februari aan de Beekhuizenseweg 73A, te Velp, kom dan langs tussen 09.30 uur en 11.30 uur. Aanmelden mag, spontaan langs komen kan ook! Voor lidmaatschap voor jeugdleden en leiding worden kunt u contact opnemen met dhr. J. Withaar (026-3620075) of mail naar Bevers@scoutingvelp.nl.