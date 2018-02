Meeste inbraken in Rozendaal

ROZENDAAL - In Gelderland is in 2017 het vaakst ingebroken in Rozendaal. Dat blijkt uit onderzoek van online winkelcentrum beslist.nl, dat overheidsdata met betrekking tot woninginbraken in 2017 analyseerde. Gemiddeld hadden Gelderlanders te maken met 2,6 inbraken per 1.000 inwoners. Dit aantal ligt net onder dan het landelijk gemiddelde van 2,8. De meeste woninginbraken vonden plaats in Rozendaal. Per 1.000 inwoners waren hier gemiddeld 6,6 personen de dupe van een woninginbraak. Rozendaal wordt gevolgd door Zaltbommel, waar per 1.000 inwoners bij 4,2 personen slachtoffer waren van een woninginbraak. Rheden bekleedt de derde plaats in het klassement. In Rheden worden er per 1.000 inwoners vier inbraken gepleegd. De meeste inbrekers breken in via de achterdeur (36 procent), voordeur (21 procent) en via het raam op een benedenverdieping (23 procent).

www.beslist.nl/info/inbraak.html