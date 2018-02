Jubileum bij De Bloaspiepkes

VELP – Carnavalsvereniging De Blaospiepkes ui Velp heeft zaterdag 3 februari het 44-jarig jubileum gevierd. De dag begon in de ochtend bij begraafplaats Heiderust in Rheden. President Henk Jordens gaf hier een toespraak om hierna door Grootvorst Ben Hilferink alle ontvallen leden uit het 44-jarige bestaan op te noemen.

Aansluitend werd door Prins Henk de 1ste en prinses Gerda een krans bij het monument gelegd, waarna door alle aanwezigen een moment stilte werd gehouden. S' middags was er een receptie waar verschillende verenigingen en dweilorkesten hun felicitatie overbrachten. Ook was er tijd om gezellig te borrelen en was er een artiest die een optreden verzorgde. Na de receptie was er voor de leden een warm en koud buffet.

In de avond was er nog een feestavond voor leden, oud-leden en genodigden. Alle aanwezigen werden getrakteerd op diverse optredens van bekende artiesten, zoals het duo Helemaal Hollands, Jettie Pallettie en de Havenzangers 2.0. Dit allemaal onder muzikale begeleiding van Festival coverband.