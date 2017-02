Verzorgingskoffer voor Rheko

RHEDEN - Korfbalvereniging Rheko en fysiotherapeut Ruud Wils zijn onlangs een samenwerking gestart. Zaterdag schonk Ruud Wils een nieuwe verzorgingskoffer aan Rheko. ‘Een start van een duurzame en lange samenwerking’, aldus Jos Wintermans, voorzitter van Rheko.

Afgelopen zaterdag voor aanvang van de wedstrijd van Rheko 1, werd de nieuwe verzorgingskoffer overhandigd door enkele jeugdleden. De oude koffer heeft lang geleden aan de trouwe zijde van Dik Moes gestaan, de laatste decennia door diverse andere verzorgers en teammanagers. Maar na 30 jaar werd het toch echt tijd voor een nieuwe koffer.

De verzorgingskoffer gaat iedere thuis- en uitwedstrijd mee met de selectie van Rheko. Het liefst heb je de koffer helemaal niet nodig, maar de praktijk blijkt dat deze vrijwel iedere wedstrijd nodig is. Van sporttape tot koelspray, van pleisters tot dextro, de uitrusting van de koffer is erg breed en biedt de sporters van Rheko hulp aan veel (kleine) ongemakken.

Rheko is erg blij met de nieuwe samenwerking. Ruud Wils is inmiddels een gerenommeerd therapeut in Rheden waar je terecht kan voor dry needling, fysiotherapie en manueel therapie.

De foto van de nieuwe koffer met Rheko 1, jeugdspelers, Ruud en de voorzitter is gemaakt door Jacky van Kooi