DE STEEG - Succesvolle aftrap D66 Rheden Rozendaal met Tweede Kamerlid Salima Belhaj. Afgelopen zaterdag was de start van de D66 campagne voor de Tweede Kamer verkiezingen in Rheden. Met een goede opkomst op kasteel Middachten met aanwezigen uit zowel Rheden als onze buurgemeenten. Salima Belhaj sprak over infrastructuur in Nederland en de kansen die vervoer op water biedt als alternatief voor het overbelaste spoor. Daarna hield ze een inspirerend en zeer betrokken verhaal over het belang van de komende verkiezingen, en hoe het haar als volledig geïntegreerde Marokkaanse moslima, diep raakt hoe te velen in onze internationale maatschappij op dit moment ongenuanceerd reageren.

Voorzitter Paul Jans stond even stil bij een aantal mooie en typische D66 resultaten die het afgelopen jaar in Rheden zijn bereikt. Een van de vele voorbeelden is de Rhedense participatie aanpak. Samen met terreineigenaren, ondernemers en burgers hebben we een Masterplan opgesteld voor Recreatie en Toerisme, dat door alle betrokkenen wordt gedragen. En dat plan is nu ook vol in uitvoering.