St. Gregorius Giesbeek huldigt trouwe leden

GIESBEEK - Tijdens het traditionele Jaarfeest van fanfare St. Gregorius uit Giesbeek in Het Hof van Giesbeek, werden Lotte Baars en Ton Bos gehuldigd door voorzitter Johan Kock. Hij maakte een kenschets van de jubilarissen.

Lotte werd gehuldigd voor haar 12½ jarig lidmaatschap. Ze was 8 jaar toen zij begon op de blokfluit. Van dat instrument is zij overgestapt op sopraansaxofoon en sinds een paar jaar speelt Lotte de altsax in het orkest. Lotte is een trouw muzikant en slaat bijna geen repetitie over en zij vindt vooral de goede sfeer binnen de club met zijn diversiteit aan mensen leuk en plezierig.



Ton Bos werd gehuldigd voor zijn 25-jarig jubileum. Hij is op wat latere leeftijd muziek gaan maken. Hij was 43 jaar toen hij lid werd bij Gregorius. Ton speelt al jaren op 3e bugel en beleeft veel plezier aan het muziek maken; hij doet er alles aan om er bij te zijn. Door ziekte heeft Ton anderhalf jaar niet kunnen repeteren en kon hij niet meespelen tijdens optochten en uitvoeringen. Fijn was het toen Ton in september 2016 de draad weer kon oppakken. De afwisseling in muziekstukken en de gezelligheid onder elkaar zorgen ervoor dat Bos iedere keer weer met plezier naar een repetitie of een optreden gaat. Ton werd ook geprezen omdat hij een lid is die veel taken verricht en heeft verricht op de achtergrond. Zo was hij verantwoordelijk voor o.a. de opmaak van programmaboekjes, posters om concerten aan te kondigen en hij zorgde voor het drukwerk daarvan. Daarnaast fotografeert Ton er lustig op los tijdens muziekuitjes en tijdens optredens.



Na de officiële handelingen was het de beurt aan DJ Patrick die zorgde voor de muzikale omlijsting. Iedereen kon terugkijken op een gezellige avond waar jong en oud zich optimaal vermaakten. - foto: Esther Prijs