Sparen voor keukenaccessoires bij Plus van Tetering

EERBEEK – Bij Plus houden ze van goed eten. En goed eten bereid je met goed keukengerei. Daarom spaar je bij Plus Van Tetering van 6 februari tot en met 15 april 2017 voor topkwaliteit keukenaccessoires van Joseph Joseph. De acht verschillende accessoires zijn voorzien van slimme handigheidjes.

Bijvoorbeeld een citruspers die tijdens het persen de pitten opvangt, of een garde waarmee je ook de laatste restjes beslag uit de kom haalt. Bovendien kunnen consumenten sparen voor een opvouwbare snijplank, een multifunctioneel schilmesje, een tweedelige knoflookpers, een 2-in-1 minirasp en -schaaf, een opvouwbaar stoommandje of een multifunctionele juliennesnijder.

Het Engelse merk Joseph Joseph ontwerpt al sinds 2002 keukenaccessoires, opbergers en schoonmaakartikelen. De producten van de tweelingbroers Richard en Anthony Joseph staan niet alleen bekend om hun innovatieve ontwerp en opvallende kleuren, maar vooral ook om hun functionaliteit. Ze hebben de afgelopen jaren dan ook al veel prijzen in de wacht gesleept.

Vanaf maandag 6 februarisparen consumenten bij Plus Van Tetering voor deze handige keukenaccessoires. Zij ontvangen een zegel bij elke 5 euro en bij wisselende actieproducten. Bij 52 zegels is de spaarkaart vol en betalen zij tussen de 1 en 5 euro bij voor de accessoire van hun keuze. De spaaractie loopt tot en met zaterdag 15 april 2017.