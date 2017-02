Potgrondactie DWV Doesburg

DOESBURG – De zwem- en waterpoloclub DWV Doesburg houdt op 11 februari de jaarlijkse potgrondactie. Leden van DWV Doesburg komen in Doesburg deur aan deur om bestellingen op te nemen. Vier weken later, op 11 maart, wordt de bestelling thuisbezorgd en afgerekend. Met de opbrengst worden weer allerlei activiteiten op touw gezet voor DWV. De potgrond is van het merk Jardino en bevat twee maanden voeding. Een zak van 20 liter kost 2,80 euro en drie zakken voor 7,50 euro. Een zak van 40 liter kost 4,80 euro en drie voor 13,50 euro. Wie op 11 februari niet thuis is, maar wel een bestelling wil doen, kan de bestelling mailen naar dwvpotgrondactie@gmail.com.