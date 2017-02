Prachtige Barokmuziek

LATHUM - De kerk in Lathum was vrijdag goed gevuld bij het concert van QAMM. Die letters staan voor de namen van muzikanten: Quintijn, Anne Marie en Marél, maar ook voor: Quest for Ancient Music Melodies.

QAMM speelt barokmuziek uit de periode 1530 tot en met 1750. Niet alledaags meer, maar wel erg mooi om te horen en boeiend om mee te maken hoe de muziek in die tijd klonk. Natuurlijk ook de woorden van de liederen die toch wel heel anders waren dan in deze tijd. Prachtige liederen met mooie teksten, die ook toen gingen over alledaagse zaken. Het klavecimbel, de blokfluit en de sopraanzang namen de aanwezigen eeuwen terug in de tijd. Met deze liederen werden verhalen verteld, dat was in die tijd eigenlijk hetzelfde als nu de televisie is. Een gezongen verhaal, waarbij de luisteraars zelf de beelden konden vormen. Een vorm van entertainment voor de mensen.

Quintijn Hoogenboom bespeelde de klavecimbel, een instrument dat wel wat weg heeft van een orgel, maar toch heel anders klinkt. Marél Willems bespeelde de blokfluit en Anne Marie zond de liederen. Een fantastisch mooi concert in de concertreeks van 'De Vrienden van de Lathumse Kerk', die de luisteraars een paar eeuwen in de tijd deed terg gaan. - foto: Hanny ten Dolle