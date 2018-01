Muzikale diploma's

SPANKEREN - Nog net in het oude jaar hebben vier muzikanten van Muziekvereniging Wilhelmina uit Spankeren een diploma in de wacht weten te slepen. Ze legden met succes muziekexamens af van de Koninklijke Nederlandse Muziekfederatie (KNMO)

Yvonne Bakker slaagde voor haar praktijkexamen A op de hoorn. Joan Wagter haalde het A-diploma op alt-saxofoon en Reno Wagter haalde eveneens A, maar dan op de trompet. Zoë Wagter slaagde voor haar praktijkexamen B op trompet.

De vier muzikanten zijn door muziekdocent Edgar Lutke (in het midden op de foto) voorbereid op het examen. Hij was zeer te spreken over de prestaties van zijn leerlingen. Met het behalen van diploma A mogen Yvonne Bakker, Joan Wagter en Reno Wagter toetreden tot het fanfareorkest.