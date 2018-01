Taalcoach en Schakel naar Het Loo

BRUMMEN - Deelnemers van de projecten Taalcoach en Schakel van Stichting Welzijn Brummen (SWB) hebben onlangs samen een bezoek gebracht aan Paleis Het Loo. Dit uitstapje werd mogelijk gemaakt door Stichting Present Apeldoorn en Stichting Welzijn Brummen. Het gezelschap bestond uit 10 taalcoaches en 33 nieuwkomers met daarnaast vier deelnemers van het project Schakel.

Vanuit SWB wordt actief ingezet op verbinding met andere organisaties, in dit geval Stichting Present Apeldoorn. Deze stichting wil 'een brug slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen zijn' en stelde entreekaarten beschikbaar.

In goed overleg werd besloten om deelnemers van twee projecten van SWB uit te nodigen, Schakel en Taalcoach, omdat bij beide projecten vrijwilligers betrokken zijn die één-op-één deelnemers begeleiden. Met name deze vrijwilligers komen minder in contact met de organisatie, omdat zij meer gericht zijn op de begeleiding van de deelnemers zelf. Juist daarom kozen de organisaties deze twee projecten uit.

Karin van Aalst, sociaal werker van SWB: "We zijn als organisatie erg blij dat we de samenwerking met Stichting Present Apeldoorn hebben gevonden. Op deze manier konden we deelnemers van verschillende sociale projecten van onze organisatie met elkaar verbinden en uitnodigen voor een leuk dagje uit met elkaar. Vrijwilligers vonden het een erg leuk initiatief en voor de nieuwkomers was dit een mooi onderdeel van hun inburgering Ook de deelnemers van project Schakel hebben een mooi gezamenlijk uitstapje beleefd."