Enthousiasme over pitch Young Leaders

DOESBURG - De groep Young Leaders presenteerde onlangs haar ideeën aan burgemeester, wethouders en raadsleden. De jongeren willen graag meer bedrijvigheid in het weekend en een geschikt voetbalveld, waar ook in de avonduren gesport kan worden.

In zes weken tijd zijn de Young Leaders van Doesburg klaargestoomd om hun eigen ideeën en wensen over te kunnen brengen in een goed onderbouwd plan. Samen met de trainers van de Nationale Jeugdraad en buurtsportcoaches van Doesburg zijn er twee wensen naar voren gekomen die totaal zijn uitgewerkt en onlangs werden gepresenteerd aan het college en de raad van Doesburg.

De Young Leaders hebben tijdens de trainingen aangegeven dat ze graag meer bedrijvigheid in het weekend zouden willen en een geschikt voetbalveld waar ook in de avonduren fanatiek gesport kan worden. Dit hebben zij in twee strakke presentaties uitgelegd aan het bestuur van de gemeente. Enige uren voordat het moment daar was werd er nog hard gewerkt aan de presentaties om de puntjes op de i te zetten en de Young Leaders waren op het moment suprème dan ook zeer goed voorbereid. Zo wisten ze na hun presentatie alle vragen passend en goed onderbouwd te beantwoorden.

Na verder te zijn gegaan op de inhoud werd er een plan gemaakt om mee vooruit te kijken. Zowel burgemeester en wethouders als raadsleden waren onder de indruk van de plannen van de jongeren. Op basis van de presentaties worden er afspraken gemaakt met wethouder Peter Bollen en wethouder Ellen Mulder om de mogelijkheden voor realisatie te bespreken.

Het project Young Leaders is op aanvraag van verschillende partijen opgezet in Doesburg. De Gemeente Doesburg, Jongerencentrum 0310, onderdeel van Cambio, en Doesburg Beweegt hebben samen dit plan ontwikkeld en uitgedragen. Het doel is om samen met de jongeren te ontdekken wat de wensen voor Doesburg zijn en wat haalbaar is om deze ideeën met de politiek samen uit te voeren.