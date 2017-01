Fotowedstrijd welkomstborden Rheden

RHEDEN – De welkomstborden in het dorp Rheden met daarop een foto van de kerk en aankondigingen van diverse evenementen waren in beheer bij Rheden Promotie. Rheden voor Oranje en Reklamat hebben gezamenlijk het beheer over deze borden overgenomen van Rheden Promotie.

Deze borden hebben een grondige onderhoudsbeurt nodig, waar Rheden voor Oranje en Reklamat voor gaan zorgen, maar daar hebben zij hulp bij nodig. Zij willen graag dat op ieder welkomstbord een andere foto van het dorp te zien is. Iedereen die een mooie foto van Rheden heeft, of er één zou willen maken, mag deze opsturen naar foto@rhedenvoororanje.nl. Vergeet hierin niet uw naam te vermelden. Rheden voor Oranje en Reklamat zullen gezamenlijk de mooiste vier foto’s uitkiezen. De winnaars mogen hun eigen foto op het bord onthullen. De sluiting van de fotowedstrijd is zondag 29 januari.