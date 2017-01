Boek over 125 jaar Gazelle

DIEREN - Gazelle heeft in 2017 een bijzondere mijlpaal te vieren: Nederlands oudste fietsfabrikant bestaat 125 jaar. Met de uitreiking van het jubileumboek 'Gazelle rijwielen, 125 jaar fietsen', zijn de festiviteiten donderdag officieel begonnen. CEO Huub Lamers van Gazelle nam het eerste exemplaar in ontvangst van auteur Aad Streng. Gazelle staat het komende jaar op verschillende momenten stil bij haar 125ste verjaardag.

Willem Kölling stond in 1892 aan de wieg van de rijwielhandel die later bekend zou komen te staan als Gazelle. De boekschrijvers, redactieleden van vereniging De Oude Fiets, ontdekten dat de merknaam Gazelle al in 1900 werd gebruikt. Dat is eerder dan tot dusver werd aangenomen. Een ander feitje uit het boek: Al in 1932 kwam Gazelle met een elektrische fiets. Eén ding kregen ze echter niet boven water, of konden ze nergens vinden: Een foto van mede-oprichter Rudolf Arentsen, smid en fietsenhandelaar in Dieren. "Dus als iemand in Dieren een foto heeft van die Arentsen, die toch één van de stichters van het bedrijf was en van 1892 tot en met 1904 mede-eigenaar was, zouden we daar zeer blij mee zijn", aldus Aad Streng, samensteller en eindredacteur van het fraaie boekje.

De overhandiging van het eerste exemplaar is het begin van een jaar vol feestelijkheden en activiteiten. Gazelle presenteert in 2017 diverse limited editions en gaat met medewerkers belangeloos afgedankte fietsen opknappen voor goede doelen. Daarnaast houdt de fietsfabrikant voor geoefende fietsers een 125 uur durende challenge met racefietsen en zet ze één van de meest iconische modellen uit de Gazelle-historie nog eens in de spotlights: de Champion Mondial, het model racefiets waarop zoveel wereldtitels en andere successen werden behaald.

Voor fietsliefhebbers is 2017 sowieso een bijzonder jaar. Op 12 juni is het precies tweehonderd jaar geleden dat Karl Drais de eerste publieke rit op een door hem gebouwde loopfiets maakte. De fiets viert in 2017 dus haar tweehonderdjarig bestaan. Een replica van die eerste loopfiets, de Draisine, was door de mensen van Vereniging De Oude Fiets voor de gelegenheid meegebracht naar Dieren.

Gazelle rijwielen, 125 jaar fietsen is verkrijgbaar bij Boekhandel Dieren, nationaal fietsmuseum Velorama in Nijmegen, Boekhandel Jansen & De Feijter in Velp en Boek en Buro in Doesburg. Daarnaast is de jubileumuitgave te bestellen via de website van vereniging De Oude Fiets: www.oudefiets.nl. Het rijkelijk geïllustreerde boekwerk kost 9,50 euro.

Foto:

CEO Huub Lamers van Gazelle (links) ontvangt het eerste exemplaar van het boek 'Gazelle rijwielen, 125 jaar fietsen' uit handen van auteur Aad Streng. - foto: Wencel Maresch