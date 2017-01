Jubilarissen bij Klein Hekkelder

KLARENBEEK – Voor Hanny Weijenberg was het een complete verrassing toen de tussendeuren in restaurant Pijnappel in Klarenbeek open gingen. Het Oosterhuuzens Dialectkoor zette meteen het lied ‘Mien beste wensen voor oe’, in voor de jubilaris. Daar was een goede reden voor want Weijenberg had deze dag wat te vieren. Hij werd in het zonnetje gezet omdat hij veertig jaar in dienst was van het veevoederbedrijf Klein Hekkelder uit Klein-Amsterdam. Hoewel hij vanwege zijn leeftijd wat minder werkt staat hij nog altijd klaar als er personeelsproblemen zijn.

De directie van dit bedrijf waardeerde de grote inzet van Wijenberg. ‘s Morgens werd de jubilaris met taxi opgehaald bij zijn woning aan de Oudhuizerstraat voor een feestje in restaurant Pijnappel. Het koor werd ‘s avonds uitgenodigd om Weijenberg een aubade te komen brengen. Het koor zong voor hem een speciaal feestlied en nog een paar gezellige meezingers. Directeur Jan van de Brink verzocht Weijenberg ook te laten zien dat hij tweede dirigent is bij dit koor. De jubilaris deed dit graag en koos uit het repertoire ‘Mooi um jong te wèèn’. De voorzitter van het koor prees de jubilaris ook voor het vele werk dat hij voor het koor doet als bestuurslid, geluidsman, klusjesman en dirigent. Hij bood hem een presentje en bloemen aan. Weijenberg toonde zich zeer verrast met de komst van het koor. Het deed hem goed dat bijna het complete koor hier aanwezig was.

Na een toost op de jubilaris was het woord aan Henk van de Brink. Hij riep zijn broer naar voren. Samen met zijn zus wilde hij Jan in de schijnwerper zetten. Het was ook veertig jaar geleden dat Jan de leiding over nam van het veevoederbedrijf. Er waren soms moeilijke tijden. Toch wist hij Klein Hekkelder staande te houden. Evenals Weijenberg kreeg Jan een erespeld opgespeld. Van de Brink was hier erg blij mee. Zijn gezondheid is nu wat minder. Hij liet weten de grote steun te hebben gehad van zijn medewerkers die sterk gemotiveerd zijn om het bedrijf winstgevend te houden.