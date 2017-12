Ter Steeg Lederwaren genomineerd voor Storytelling Awards

DOESBURG - Ter Steeg Lederwaren aan de Meipoortstraat 4 in Doesburg is genomineerd voor de Storytelling Award 2018. Die Storytelling Awards worden uitgereikt aan de retailers die beseffen dat kennis over de merken die ze verkopen en service en advies, van essentieel belang is in de winkel.

Productkennis en de herkomst van merken wordt steeds belangrijker voor de consument. Consumenten kunnen (online) steeds meer informatie vinden. Daarom is openheid van de verkoper op zijn plaats, een authentieke achtergrond is heden ten dage van essentieel belang. Doorslaggevend daarin is dat de winkelmedewerker deze informatie meeneemt in de verkoop. De aandacht die het personeel aan de klant geeft, draagt bij aan de ultieme winkelbeleving. De verkoopmedewerkers maken vandaag de dag het onderscheid en bepalen voor een groot gedeelte het succes van de winkel. Informatie, presentatie, en mensenkennis zijn mede bepalend voor de keuze van de aankoop van een consument.

Via de Facebookpagina ter Steeg Lederwaren kan op de Doesburgse winkel gestemd worden.