Doesburg maakt zich op voor Kerstmarkt

DOESBURG - De Kerstmarkt in Hanzestad Doesburg op 9 december, wordt er volgens de organisatie één om nooit te vergeten. Met 150 kramen is de markt één van de mooiste en grootste kerstmarkten van Gelderland, met dit jaar wéér iets nieuws! Want naast straten vol met kramen, is de Markt naast de Grote Martinikerk dit jaar voor het eerst ingericht als 'Spijsplein'.

Dat betekent een plein vol eetkramen met allerlei verschillende lekkernijen en gezellige banken en tafeltjes voor het publiek.

En natuurlijk is er ook dit jaar weer van alles te zien en te beleven op de Kerstmarkt. Tussen de kramen in de Grote Martinikerk, zijn de hele dag optredens van muzikanten, onder wie Zwaan Stam met haar eigen Kerst-singalong, de jonge Doesburgse gitariste en zangeres Sophie van den Berg, de Dance Skills Company, het Dierens Mannenkoor en Shantykoor de IJsselboei uit Brummen. De Midwinterhoorngroep Doesburg opent en sluit de hele reeks optredens in de kerk en tussendoor laat ook organist Wilbert Brendsen van zich horen.

Zoals elk jaar staan de kramen met allerlei koopwaar opgesteld door een groot deel van de historische binnenstad, een prachtig decor voor een dergelijk evenement. Bezoekers kunnen een route volgen, waardoor ze niets hoeven te missen. De route loopt via de Ooipoortstraat, door de Helmichstraat, de Zandbergstraat, Meipoortstraat, Kerkstraat, de Markt, en daarna dwars door de kerk, via de Kleine Kerksteeg naar de Roggestraat en weer terug naar de Kerkstraat.

De Kerstmarkt in Doesburg heeft ook dit jaar weer een levende kerststal bij de kerk. En nieuw dit jaar; kinderen kunnen ezeltje rijden en kleine en grote mensen kunnen mee met de paardentram van Belfjord.

Burgemeester Loes van der Meijs opent de Kerstmarkt om 10.00 uur in de Grote Martinikerk. En natuurlijk ontbreekt ook de Kerstman niet! Samen met zijn Hanzekerstmeisjes deelt hij koekjes uit.

Voor het allerlaatste nieuws kunt u altijd terecht op: www.kerstmarktindoesburg.nl